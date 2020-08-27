Раонич обыграл Краиновича и вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке
05:28
Канадский теннисист Милош Раонич обыграл серба Филипа Краиновича (4:6, 7:6 (7:2), 7:5) в 1/4 финала турнира АТР в Нью-Йорке.
Матч продолжался два часа и 44 минуты. В полуфинале соперником Раонича станет грек Стефанос Циципас.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Милош Раонич (Канада) — Филип Краинович (Сербия) — 4:6, 7:6 (7:2), 7:5