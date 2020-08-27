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Раонич обыграл Краиновича и вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке

05:28
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Канадский теннисист Милош Раонич обыграл серба Филипа Краиновича (4:6, 7:6 (7:2), 7:5) в 1/4 финала турнира АТР в Нью-Йорке.

Матч продолжался два часа и 44 минуты. В полуфинале соперником Раонича станет грек Стефанос Циципас.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Милош Раонич (Канада) — Филип Краинович (Сербия) — 4:6, 7:6 (7:2), 7:5

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