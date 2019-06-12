Раонич обыграл Цонга во втором раунде турнира в Штутгаре

Канадский теннисист Милош Раонич обыграл француза Жо-Вилфрида Цонга (6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1)) во втором раунде турнира ATP Mercedes Cup в Штутгарте (Германия). Матч продолжался два часа и 29 минут.

В 1/4 финала Раонич сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 679 015 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Милош Раонич (Канада) - Жо-Вилфрид Цонга (Франция, 6) - 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1)

Мартон Фучович (Венгрия) - Николоз Басилашвили (Грузия, 4) - 6:7 (4:7), 6:2, 7:5