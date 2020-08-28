Раонич обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Нью-Йорке

Канадский теннисист Милош Раонич обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:6 (7:5), 6:3) в полуфинале турнира АТР в Нью-Йорке.

Матч продолжался один час и 38 минут. Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и испанец Роберто Баутиста-Агут.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Милош Раонич (Канада) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 7:6 (7:5), 6:3