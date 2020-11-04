Раонич и Шварцман вышли в третий раунд «Мастерса» в Париже

На турнире АТР серии Masters в Париже (Франция) в третий раунд пробились канадец Милош Раонич и аргентинец Диего Шварцман.

Раонич победил француза Пьера-Юга Эрьера (6:4, 6:4). Шварцман переиграл еще одного представителя Франции Ришара Гаске (7:5, 6:3).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Милош Раонич (Канада, 10) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) — 6:4, 6:4

Адриан Маннарино (Франция) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3

Диего Шварцман (Аргентина, 6) — Ришар Гаске (Франция) — 7:5, 6:3

Алехандро Давидович (Испания, Q) — Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — 6:4, 6:4