Раонич и Шварцман вышли в третий раунд «Мастерса» в Париже
18:18
На турнире АТР серии Masters в Париже (Франция) в третий раунд пробились канадец Милош Раонич и аргентинец Диего Шварцман.
Раонич победил француза Пьера-Юга Эрьера (6:4, 6:4). Шварцман переиграл еще одного представителя Франции Ришара Гаске (7:5, 6:3).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 901 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Милош Раонич (Канада, 10) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) — 6:4, 6:4
Адриан Маннарино (Франция) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3
Диего Шварцман (Аргентина, 6) — Ришар Гаске (Франция) — 7:5, 6:3
Алехандро Давидович (Испания, Q) — Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — 6:4, 6:4
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