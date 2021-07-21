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Рамос-Виньолас обыграл Айдуковича во втором раунде турнира в Умаге

22:14
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Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас победил хорвата Дюже Айдуковича (7:5, 6:4) во втором раунде турнире WTA в Умаге (Хорватия).

Следующим соперником испанца станет итальянец Стефано Травалья.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Croatia Open Umag

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) — Дюже Айдукович (Хорватия, WC) — 7:5, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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