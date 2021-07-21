Рамос-Виньолас обыграл Айдуковича во втором раунде турнира в Умаге
22:14
Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас победил хорвата Дюже Айдуковича (7:5, 6:4) во втором раунде турнире WTA в Умаге (Хорватия).
Следующим соперником испанца станет итальянец Стефано Травалья.
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Croatia Open Umag
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) — Дюже Айдукович (Хорватия, WC) — 7:5, 6:4
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