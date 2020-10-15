Рамос-Виньолас, Чеккинато, Музетти и Ханфманн вышли в 1/4 финала турнира на Сардинии
18:40
Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас обыграл француза Корантена Муте (6:0, 6:3) и вышел в 1/4 финала. В четвертьфинал пробились итальянцы Марко Чеккинато и Лорено Музетти, а также немец Янник Ханфманн.
Сардиния (Италия)
Турнир ATP Forte Village Sardegna Open
Призовой фонд 271 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) — Корантен Муте (Франция) — 6:0, 6:3
Марко Чеккинато (Италия, WC) — Томми Пол (США, 7) — 7:6, 6:4
Лоренцо Музетти (Италия, WC) — Андреа Пеллегрино (Италия, Q) — 6:2, 6:1
Янник Ханфманн (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 6:2, 6:1
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