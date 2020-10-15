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Рамос-Виньолас, Чеккинато, Музетти и Ханфманн вышли в 1/4 финала турнира на Сардинии

18:40

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас обыграл француза Корантена Муте (6:0, 6:3) и вышел в 1/4 финала. В четвертьфинал пробились итальянцы Марко Чеккинато и Лорено Музетти, а также немец Янник Ханфманн.

Сардиния (Италия)

Турнир ATP Forte Village Sardegna Open

Призовой фонд 271 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 4) — Корантен Муте (Франция) — 6:0, 6:3

Марко Чеккинато (Италия, WC) — Томми Пол (США, 7) — 7:6, 6:4

Лоренцо Музетти (Италия, WC) — Андреа Пеллегрино (Италия, Q) — 6:2, 6:1

Янник Ханфманн (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия, 3) — 6:2, 6:1

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