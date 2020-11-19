Рам и Солсбери вышли в полуфинал Итогового турнира АТР
23:32
Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери победили немецкую пару Кевин Кравиц/Андреас Мис (7:6, 6:7, 10:4) в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.
Со второго места американо-британский дуэт вышел в полуфинал. Их соперник станет известен позднее.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Майка Брайана
Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — Кевин Кравиц/Андреас Мис (Германия, 3) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 10:4
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