Рам и Солсбери вышли в полуфинал Итогового турнира АТР

Американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери победили немецкую пару Кевин Кравиц/Андреас Мис (7:6, 6:7, 10:4) в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.

Со второго места американо-британский дуэт вышел в полуфинал. Их соперник станет известен позднее.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Майка Брайана

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — Кевин Кравиц/Андреас Мис (Германия, 3) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 10:4