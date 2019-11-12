Рам и Солсбери обыграли Додига и Полашека на Итоговом турнире АТР

В матче группового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в парном разряде американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери обыграли пару Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия) — 3:6, 6:3, 10:6.

Матч продолжался один час и 20 минут. Рам и Солсбери одержали первую победу в двух матчах и занимают третье место. Додиг и Полашек проиграли обе игры и идут последними.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Йонаса Бьоркмана

Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 4) — Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 8) — 3:6, 6:3, 10:6