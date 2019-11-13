Рафаэль Надаль: «Жаль Медведева, он играл лучше меня в третьем сете»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу в матче Итогового турнира года против Даниила Медведева. Надаль уступал в третьем решающем сете со счетом 1:5, но смог отыграться и выиграл на тай-брейке — 7:6 (7:4).

— Честно говоря, я был суперудачлив, — сказал Надаль во флэш-интервью после матча. — В этом причина. Жаль Даниила, это очень тяжелое поражение. Он играл гораздо лучше меня в третьем сете. Сегодня произошло то, что бывает один раз на тысячу. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.