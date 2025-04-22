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Надаль заявил, что не скучает теннису: «Мое тело не может дать большего»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что не скучает по теннису.

«Правда в том, что я не скучаю по теннису. Вообще. Я совсем не скучаю по нему. Но не потому, что я устал от него, вовсе нет. Я закончил карьеру счастливым. Если бы я мог, то продолжил бы, потому что мне это нравилось, теннис был моей страстью, так было всю мою жизнь.

Когда ты понимаешь, что физически больше не можешь...ты пытаешься закрыть эту главу, и я ее закрыл. Я закончил со спокойствием, зная, что отдал все, а мое тело не может дать большего», — приводит слова Надаля L'Equipe.

Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре 2024 года. 38-летний испанец 22 раза побеждал на турнирах Большого шлема и дважды завоевывал золото Олимпийских игр.

Теннис
Рафаэль Надаль
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