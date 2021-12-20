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Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

14:16
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль написал в Twitter, что получил положительный результат теста на коронавирус.

«По возвращении домой с турнира в Абу-Даби я получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан по прибытии в Испанию. И в Кувейте, и в Абу-Даби мы тестировались каждые два дня, и все результаты были отрицательными.

Я испытываю определенный дискомфорт, но уверен, что постепенно мне станет лучше. Я сообщу о любых решениях относительно будущих турниров», — написал 35-летний спортсмен.

Напомним, Надаль получил травму ноги а августе и завершил сезон. В декабре он вернулся на корт и выступил на турнире в Абу-Даби.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

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Иван Шитик все материалы автора
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