Рафаэль Надаль: «Я уже полтора месяца не прикасался к ракетке, это очень вредно для меня»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о проблемах из-за паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса.

— Я уже полтора месяца не прикасался к ракетке, а это для меня очень вредно, — приводит Mundo Deportivo слова Надаля. — Это плохо для любого профессионального спортсмена. Когда я снова начну играть, рука будет болеть во многих местах, в связи с чем риск получить травму гораздо выше, чем при регулярной физической активности. Если бы я мог тренироваться хотя бы по полчаса в день, играть в теннис, то тогда у меня была бы возможность не растерять форму. Меня очень беспокоит текущее положение дел, организму нужна активность. Конечно, дома я делаю все, что могу, но после резкой остановки организму будет тяжело вернуться в ритм. Я уверен, что мы все можем вернуться на прежний уровень, но в зрелом возрасте это труднее сделать. Впрочем, нужно искать и положительные моменты — например, благодаря паузе у меня появилась возможность восстановиться.

Почти все соревнования в мире приостановлены, перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 3 002 887 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 207 080 летальных исходов, выздоровели 882 482 человека.