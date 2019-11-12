Рафаэль Надаль: «Я был недостаточно хорош»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от немца Александра Зверева на групповом этапе Итогового турнира ATP.

— Никаких жалоб на физическое состояние, — цитирует Надаля официальный сайт ATP Tour. — Боли в животе нет. Это единственный положительный момент, честно говоря. Физическое состояние не является оправданием. Единственное оправдание — я был недостаточно хорош. Саша хорошо играл, я — плохо. Должен лучше действовать в следующем матче.

После US Open у меня было немного практики, в том числе из-за травмы руки. Возможно, ее не хватило, но это мои проблемы.

Надалю на групповом этапе также предстоит встретиться с Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.