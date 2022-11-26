Рафаэль Надаль высказался о запрете ФИФА на демонстрацию «политических знаков»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу запрета ФИФА на демонстрацию «политических знаков». Одним из примеров является запрет сборной Германии на ношение повязок с надписью One Love во время ЧМ-2022.

Он заявил, что у людей должно становится больше прав и каждый должен свободно выражать свои чувства, если они не вредят другим.

«Спорт — это место для высказываний, потому что его освещают в медиа по всему миру, но, помимо всего этого, для меня важно, чтобы целью турнира был футбол.

Решения, которые принимает или не принимает ФИФА, я могу считать хорошими или плохими, но в конечном итоге это правила, которые они хотят установить на своем турнире. У остальных должно быть право свободно высказываться и выражать несогласие, как это уже происходит», — цитирует Надаля Sport.es.

23 ноября немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ. Сообщалось, что некоторые футболисты были раздражены и предпочли бы не участвовать в таких акциях.

Вместо повязок OneLove ФИФА разрешила капитанам сборных носить во время матчей ЧМ-2022 повязки черного цвета с надписью No discrimination («Нет дискриминации»). В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.