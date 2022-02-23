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Сегодня, 06:48

Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько

Иван Торопцев
Корреспондент

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько (Мексика).

В первом круге Надаль победил американца Дениса Кудлу в двух сетах — 6:3, 6:2.

Во втором круге испанец встретится с другим представителем США Стефаном Козловым.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 678 065 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Денис Кудла (США, LL) — 6:3, 6:2

Теннис
Рафаэль Надаль
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