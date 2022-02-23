Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько (Мексика).
В первом круге Надаль победил американца Дениса Кудлу в двух сетах — 6:3, 6:2.
Во втором круге испанец встретится с другим представителем США Стефаном Козловым.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 678 065 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Денис Кудла (США, LL) — 6:3, 6:2
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