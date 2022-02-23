Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира в Акапулько

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира ATP в Акапулько (Мексика). В первом круге Надаль победил американца Дениса Кудлу в двух сетах — 6:3, 6:2. Во втором круге испанец встретится с другим представителем США Стефаном Козловым. Акапулько (Мексика) Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Призовой фонд 1 678 065 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Денис Кудла (США, LL) — 6:3, 6:2