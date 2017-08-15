Рафаэль Надаль: "Вернуться на первое место в рейтинге было сложно"

Испанец Рафаэль Надаль признался, что ему будет приятно вернуться в лидеры рейтинга АТР. Он станет первой ракеткой мира 21 августа.
– Вернуться на эту позицию – нечто особенное, – цитирует AFP Надаля. – Многое произошло с тех пор, как я в последний раз был на первом месте. Были трудные моменты, но я всегда демонстрировал страсть и любовь к игре. Поэтому смог вернуться. Стараюсь наслаждаться моментом. Есть много сильных молодых теннисистов. Так что вернуться на первое место было сложно. Но я провожу хороший сезон.
Долго наблюдал за идиотами на эт
А что у него плохой сезон? Лучше него только отец Фёдор играет
15:11 15 августа
spadin
armi это ты втираешь-Джокович долго был наверху когда Рафа с Федей прошли свой пик.Надаль выиграл 9 Р.Г до того как серб взял свой первый гранд на земле,и пропускал испанец много положив много здоровья за эти титулы.А сейчас у Новака нарисовались проблемы с мотивацией,чего у Рафы с Федей не было.
11:29 15 августа
armi
Прямо так сложно, когда лучшие как Джокович, например, просто не играли. Он проводит "хороший сезон"? Кому ты впариваешь?
10:51 15 августа