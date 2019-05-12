Рафаэль Надаль: "В матче с Циципасом многое определила моя игра"

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинале турнира АТР в Мадриде (Испания). Он уступил греку Стефаносу Циципасу.

– На мой взгляд, происходящее сейчас нормальнее того, что происходило последние 14 лет, – приводит пресс-служба АТР слова Надаля. – У меня еще есть время впереди. Я буду стараться выигрывать турниры, которые мне не удавалось выиграть в этом году. Для этого мне нужно быть в форме и играть на высоком уровне. Если мне удастся, я смогу побороться за такие титулы. До конца года у меня будет еще два грунтовых турнира. Посмотрим, что там будет.

Можно пытаться искать оправдания, упущенные возможности, но в итоге самое важное – показывать хорошую игру. Если бы я играл на хорошем уровне, то смог бы выиграть. Мне не удалось сыграть так хорошо, как я хотел и не смог победить. Это поражение - упущенная возможность выйти в финал важного турнира. Я ее упустил.

По-моему, сегодня многое определила именно моя игра. Циципас молодой, прибавляет. Он очень талантливый теннисист. Но я бы не проиграл этот матч, если бы играл как в финале Барселоны в 2018 году или Австралии в начале этого сезона, как мне кажется. Возможно я ошибаюсь, но у меня такое ощущение.

В финале Циципас сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.