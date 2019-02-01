Рафаэль Надаль ушел в отпуск

Испанец Рафаэль Надаль сообщил, что в ближайшее время планирует отдохнуть. По его словам, он намерен выступить на турнире в Акапулько, который пройдет с 25 февраля по 3 марта.

– Мне нужны матчи, но нельзя сходить с ума и гнаться за ними, – цитирует Надаля Tennis World USA. - Нужно учитывать возраст. У меня есть календарь и приоритеты. Сейчас я хочу вернуться домой и немного отдохнуть.

Мой следующий шаг – турнир Акапулько. Я всегда люблю там играть. После Акапулько поеду в Индиан-Уэллс. Пока такой календарь. Уверен, что я не буду играть еще где-то перед этими турнирами.