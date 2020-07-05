Рафаэль Надаль: «Тяжело потерять сезон в 34 года»

Испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о текущем сезоне. Он возобновится в июле после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

— Разумеется, в 21 год гораздо проще привести себя в форму после столь длительного перерыва, чем в 34, — цитирует испанца AP. — С другой стороны, у возрастных спортсменов намного больше опыта, что им поможет.

Практически потерять сезон в 34 года это совсем не то же, что потерять год в 20 лет. Это тяжело. Пока ты молодой, отлично понимаешь, что вся карьера еще впереди.

Ранее стало известно, что Надаль может отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции или Открытом чемпионате США