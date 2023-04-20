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Сегодня, 12:20

Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Мадриде.

«Прошло много времени с тех пор, как я напрямую общался с вами. Это были трудные несколько недель и месяцев.

Как вы знаете, в Австралии у меня была серьезная травма. Предполагалось, что период восстановления займет от шести до восьми недель, а сейчас идет четырнадцатая неделя. Реальность такова, что ситуация сложилась не так, как мы ожидали. Все медицинские показания были соблюдены, но почему-то развитие событий оказалось не таким, как нам говорили, и мы оказались в сложной ситуации. Проходили недели, и у меня была надежда, что я смогу сыграть на турнирах, которые являются самыми важными в моей карьере: Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим, «Ролан Гаррос». Но на данный момент я уже пропустил Монте-Карло и Барселону. К сожалению, я не смогу сыграть в Мадриде.

Травма еще не зажила, и я не могу работать так много, как нужно для участия в соревнованиях. Я тренировался, но несколько дней назад мы решили немного изменить курс, провести еще одно лечение и посмотреть, улучшится ли ситуация. Я не могу назвать сроки, потому что если бы я их знал, то сказал бы вам, но я не знаю. Такова текущая ситуация

Обнимаю всех, и как только у меня появятся новости, я сообщу вам. Спасибо!» — написал Надаль в своих соцсетях.

36-летний испанец 5 раз выигрывал «Мастерс» с Мадриде.

Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7). 

Теннис
Рафаэль Надаль
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