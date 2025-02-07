Надаль — о жизни после завершения карьеры: «Я все еще не брал в руки ракетку»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль признался, что не играл в теннис с момента завершения карьеры.

«Я все еще не брал в руки ракетку. Я сделаю это в какой-то момент, но с тех пор, как я завершил карьеру, играл только со своим сыном дома немного. Я просто пытаюсь самоорганизоваться вне спорта. Сам того не осознавая, отмечу, что у меня уже есть много работы, которой я не могу избежать, но мне нужно время, чтобы понять, чем хочу заниматься в дальнейшем помимо обязательных дел», — заявил Надаль.

38-летний испанец завершил карьеру в ноябре 2024 года. Последним профессиональным турниром для него стал Кубок Дэвиса.

После ухода из тенниса Надаль принимал участие в турнирах по гольфу. В частности, он выступил на соревнованиях на Балеарских островах, где занял восьмое место из 76.