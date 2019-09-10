Рафаэль Надаль: «Рад вернуться домой!»

Двукратный олимпийский чемпион по теннису, 19-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» Рафаэль Надаль побладарил всех болельщиков за поддержку. 8 сентября 33-летний испанец победил россиянина Даниила Медведева в финале US Open (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

— Рад вернуться домой! И спасибо всем в Нью-Йорке за удивительную поддержку и гостеприимство в эти последние 3 недели. Наверняка увидимся и в следующем году! — сообщил Надаль в своем Instagram.