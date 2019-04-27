Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Яном-Леннардом Штруффом в четвертьфинале турнира в Барселоне (7:5, 7:5). По его словам, он провел эту встреччу под давлением.

– Я весь матч играл под давлением, потому что он очень агрессивный игрок, и тяжело против него найти ритм, – приводит пресс-служба АТР слова Надаля.– Я рад, что сумел победить и выйти в полуфинал. Мне нужно было держать концентрацию в каждом розыгрыше, потому что по такой игре одна ошибка может стоить партии. Рад, что справился.

В полуфинале Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.