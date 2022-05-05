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Сегодня, 09:17

Рафаэль Надаль прокомментировал победу в первом матче на турнире в Мадриде

Виктория Кравченко
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Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль, победивший серба Миомира Кецмановича во втором круге в Мадриде (Испания), прокомментировал свою игру.

«Я ушел после матча очень довольным. Надо быть честным с собой. Подготовки как таковой не было. Нельзя ожидать чего-то существенного в самом начале», — приводит слова Надаля Reuters.

Надаль является 21-кратным победителем турниров «Большого шлема». 13 побед испанец одержал на «Ролан Гаррос».

В последнем матче Надаль победил серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира в Мадриде — 6:1, 7:6 (7:4).

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