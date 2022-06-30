Рафаэль Надаль пробился в третий круг Уимблдона

Четвертая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обыграл представителя Литвы Рикардаса Беранкиса во втором круге Уимблдона.

Матч длился 3 часа и 7 минут и закончился со счетом 6:4, 6:4, 4:6, 6:3.

Надаль совершил 13 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта из 16. У Беранкиса — 3 эйса, 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 5.

В третьем круге испанский теннисист Надаль сыграет против итальянца Лоренцо Сонего.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:4, 6:4, 4:6, 6:3