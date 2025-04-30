Надаль: «Алькарас уже добился многого и строит потрясающую карьеру»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль поделился мнением о карьере испанца Карлоса Алькарас.

«Все мы испытывали давление со стороны СМИ и надеждами, которые люди возлагают на тебя. Но я думаю, что в конце концов мы, люди, знаем, как с этим справиться. Не думаю, что для Карлоса это большая проблема. Он отличный игрок, и у него за спиной прекрасная семья.

Он уже добился многого и строит потрясающую карьеру. Если он избежит травм — а это самое важное, — он выиграет еще больше. Я искренне верю, что у него будет одна из лучших карьер в истории, и желаю ему этого», — приводит слова Надаля CNN.

На счету 21-летнего Алькараса 4 титула «Большого шлема», 18 побед на турнирах ATP, а также серебро Олимпиады-2024.