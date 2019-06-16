Рафаэль Надаль: "Не все лучшие игроки были такими же скромными, как я"

Испанец Рафаэль Надаль рассказал про свое отношение к прессе и отметил, что скромность помогла ему выиграть 12 титулов Roland Garros.

– Я не особо люблю читать о себе, – приводит слова Надаля Tennis World USA. - Обычно могу просмотреть заголовки и прочесть лишь некоторые статьи. Неважно, хорошо ли у меня все или плохо, я веду себя всегда одинаково. Признание – одна из лучших вещей, которые только возможно получить. Поэтому я хочу поблагодарить СМИ за поддержку. Ко мне всегда относились порядочно.

За время моей карьеры были люди, которые прививали мне правильное образование, и тем самым помогли избежать мне психологических проблем. Хорошо, что во мне было достаточно скромности, чтобы с почтением слушать то, что они говорят.

– Скромность – единственный способ выиграть 12 титулов Roland Garros?

– Наверное, да. Я единственный, кто это сделал. Конечно, есть и другие способы добиться успеха. Далеко не все лучшие спортсмены в истории были такими же скромными.