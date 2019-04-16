Рафаэль Надаль: "Мое колено в порядке. Надеюсь, турнир в Монте-Карло поможет поймать нужный ритм"

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, который восстанавливается от травмы колена, что дала о себе знать по ходу матча с Кареном Хачановым на турнире в Индиан-Уэллсе, рассказал о своем состоянии. По его словам, он уже пришел в норму.

– Последние полтора года получились тяжелыми из-за травм, поэтому мне трудно конкретно оценить свое состояние, -приводит Tennis.com слова Надаля. – Слишком часто приходилось прерывать тренировки, и мне не удалось отыграть три недели подряд без проблем.

С этим сложно справиться, потому что в психологическом плане тоже все неровно. Ты как будто постоянно возвращаешься. Но сейчас колено в порядке, я доволен. Теперь мне нужно работать над игрой. Надеюсь, турнир в Монте-Карлопоможет поймать нужный ритм.