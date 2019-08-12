Рафаэль Надаль: "Медведев играл очень хорошо в течение всей недели"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Монреале (Канада). Медведев смог взять лишь три гейма, а второй сет проиграл со счетом 0:6.

– Он играл очень хорошо в течение всей недели, – цитирует ATP Tour Надаля. – Поэтому для меня было важно в начале встречи он не воспользовался преимуществом, потому что финалы всегда немного сложнее для всех теннисистов. Я играл во многих из них. Знаю, что старты матчей могут быть сложными, особенно против такого отличного игрока. Всю неделю он играл с большой уверенностью.

Надаль отдал Медведеву лишь три гейма в финале турнира в Монреале