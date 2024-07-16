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Сегодня, 18:48

Надаль вышел во второй круг турнира в Бостаде

Руслан Минаев
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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Испанец Рафаэль Надаль победил шведа Лео Борга в первом круге грунтового турнира в Бостаде (Швеция) — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 26 минут. Надаль сделал 5 эйсов и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

38-летний испанец провел первый матч после поражения немцу Александру Звереву в первом круге «Ролан Гаррос» 27 мая. Лео Борг является сыном легендарного теннисиста Бьорна Борга, который выиграл 11 турниров «Большого шлема».

За выход в четвертьфинал турнира в Бостаде 22-кратный победитель «мейджоров» сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, WC) — Лео Борг (Швеция, WC) — 6:3, 6:4

Теннис
Рафаэль Надаль
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