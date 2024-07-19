Надаль о 4-часовом матче с Навоне: «Я терял концентрацию, но физически был готов играть до конца»

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над аргентинцем Мариано Навоне (6:7 (2:7), 7:5, 7:5) в четвертьфинале турнира в Бостаде. Матч длился 4 часа.

«В некоторые моменты я терял концентрацию, но физически я был готов играть до конца. Для меня это очень важно. Посмотрим, как я буду себя чувствовать завтра, но сегодня я жив и дошел до полуфинала. Это очень важно», — цитирует теннисиста пресс-служба ATP.

В полуфинале 38-летний испанец сыграет с хорватом Дуе Айдуковичем.