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Сегодня, 17:44

Надаль — о поражении в финале турнира в Бостаде: «Сегодня был не лучший день»

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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свое поражение в финале грунтового турнира ATP 250 португальцу Нуну Боржешу (3:6, 2:6).

«Прежде всего поздравляю Нуну. Ты провел отличную неделю и заслуживаешь титула больше, чем кто-либо другой. Наслаждайся моментом. Выиграть титул — особенный случай. Желаю тебе всего наилучшего в оставшейся части сезона.

Я провел здесь целых полторы недели, наслаждаясь этим удивительным местом. Мне было очень радостно на корте. Сегодня был не лучший день. Это заслуга Нуну. Он играл очень-очень хорошо», — сказал Надаль в послематчевом интервью.

27-летний португалец завоевал первый титул в карьере. 38-летний Надаль провел 131-й финал в карьере (92 победы и 39 поражений) и первый с июня 2022 года.

Рафаэль Надаль
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