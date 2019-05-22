Рафаэль Надаль: "Как удалось привлечь к теннису внимание болельщиков? Я не бог. Сложно сказать"

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о развитии тенниса, когда действующие лидеры завершат карьеру.

– Теннис перестанет быть популярным, когда мы с Джоковичем и Федерером завершим карьеру? Теннису нужны звезды и ориентиры, которые останутся в истории и будут привлекать внимание и тех людей, которые не следят за нашим видом спорта, – цитирует Надаля Tennis World USA.



Мы не можем уверенно полагать, что следующее поколение достигнет тех же высот, что и мы. Нужно будет найти другие способы для привлечения новых болельщиков. Как мы это делаем? Я не бог. Сложно сказать. Мир движется так быстро, что есть вещи, которые мы не в силах контролировать. Нужно жить и наслаждаться настоящим.