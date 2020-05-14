Рафаэль Надаль: «Год для тенниса почти потерян»

Испанец Рафаэль Надаль поделился мнением о текущем сезоне. Он был прерван до середины июля из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас я больше забочусь о том, чтобы подготовиться к Australian Open-2021, — цитирует испанца ESPN. -Мне кажется, что этот год для тенниса почти потерян. Надеюсь, что в новом сезоне смогу сыграть на максимуме.

Мы все теряем год карьеры. В моем возрасте переживать это намного сложнее. Двадцатилетним попроще, но ничего не поделаешь. Проблемы с логистикой делают проведение соревнований невозможным.