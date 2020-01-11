Рафаэль Надаль: «Финал против Сербии будет суперсложным»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги полуфинального матча ATP Cup против австралийца Алекса Де Минаура (4:6, 7:5, 6:1).

— В начале матча было тяжело, потому что Алекс играл на очень высоком уровне, а у меня было не так много сил, как обычно, — цитирует Надаля ATP Tour. — Вчера был очень длинный день в тяжелых условиях.

Финал против Сербии будет суперсложным. Новак любит здесь играть, и у Сербии отличная команда, которая показывает очень хорошую игру. Но Роберто сегодня провел потрясающий матч, и наша команда тоже хорошо играет, так что мы готовы.