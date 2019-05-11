Рафаэль Надаль: "Это был мой лучший матч на грунте в нынешнем сезоне"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль остался доволен своей игрой в 1/4 финала турнира в Мадриде. Он переиграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:1, 6:2.

– Совершенства не существует, но это один из лучших моих матчей за какое-то время и точно лучший на грунте в нынешнем сезоне, – цитирует AFP Надаля. – Это очень многое для меня значит. Я ждал тяжелой игры и показал хороший теннис. Создавал условия, доставляющие дискомфорт сопернику, был надежен в защите. Все контролировал. У меня стало больше уверенности. Это мой третий полуфинал подряд. После всего пережитого это хороший знак. Впереди новый тест, мне придется играть еще лучше. Но я в любом случае на верном пути.