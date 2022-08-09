Циципас о том, что не играл с Уимблдона: «Мне нужно было снова почувствовать себя человеком»
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о том, что не принимал участия в соревнованиях с Уимблдона-2022.
«Именно это мне и было нужно. Я вернулся домой к семье, к друзьям и прекрасно провел время. В мире нет ничего лучше, чем вернуться домой и почувствовать связь с местом, где ты вырос. Я отлично провел время, зарядился энергией и хорошо отдохнул после долгих месяцев в туре», — приводит слова Циципаса канал CGTN Sports Scene.
Также 23-летний теннисист заявил, что для него иногда важно полностью отключиться от тенниса и сконцентрироваться на других вещах.
«Теннис требует большой самоотдачи и постоянных тренировок. У нас не так много дней, когда можно не думать о теннисе, а для меня иногда важно отключиться, сконцентрироваться на других вещах. Мне нужно было снова почувствовать себя человеком и обрести равновесие. Конкуренция иногда сводит с ума», — отметил Циципас.
На Уимблдоне Циципас уступил Нику Кирьосу со счетом 7/6(2), 4/6, 3/6, 6/7(7) в третьем круге турнира.
Греческий спортсмен сыграет на «Мастерсе» в Монреале, который проходит с 8 по 14 августа.