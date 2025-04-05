Пять французских теннисистов дисквалифицированы за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило, что пять французских теннисистов были наказаны за нарушения Антикоррупционной программы тенниса.

Ранее глава занимавшегося организацией договорных матчей синдиката Григор Саргсян получил пять лет тюрьмы, а ряд теннисистов — длительные дисквалификации.

38-летний Янник Тивант был пожизненно дисквалифицирован. Он признался в подтасовке 22 матчей в период с 2017 по 2018 год, в том числе 16 своих собственных. Тивант также был оштрафован на 75 тысяч долларов и должен выплатил 37 400 евро в счет возмещения ущерба.

28-летний Томас Брешемье дисквалифицирован на 7 лет и 6 месяцев после того, как признался в подтасовке 11 матчей в период с 2017 по 2018 год. Брешемье также был оштрафован на 40 тысяч долларов, из которых 27 500 долларов условно. Его дисквалификация закончится 11 августа 2032 года.

29-летний Габриэль Пети был отстранен на 6 лет и 6 месяцев, а также оштрафован на 35 тысяч долларов. Пети фактически отказался от права на слушание и признал ответственность за 7 договорных матчей в период с 2017 по 2018-й. Дисквалификация спортсмена закончится 20 сентября 2031-го.

29-летний Томас Сетоджи дисквалифицирован на 10 лет и оштрафован на 20 тысяч долларов, а также должен выплатить компенсацию в размере 5500 евро. Он был признан виновным в подтасовке трех матчей в 2017 году и в том, что не сообщил о коррупционном сговоре в 2018 году. Дисквалификация игрока закончится 31 марта 2035 года.

28-летний Уго Даубиас был отстранен на два года и оштрафован на 15 тысяч долларов. Он признался в подтасовке двух матчей в 2017 году. Дисквалификация Даубиас закончится 20 марта 2027 года.

Во время отстранения игрокам запрещено играть, тренировать или посещать любые теннисные соревнования, разрешенные или санкционированные членами ITIA или любой национальной ассоциацией.