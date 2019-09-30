Пуй обыграл Хуркача на старте турнира в Токио

Французский теннисист Люка Пуй обыграл поляка Роберта Хуркача (6:4, 6:3) в матче первого раунда турнира в Токио (Япония).

Матч продолжался один час и 14 минут. В следующем раунде француз сыграет с победителем пары Йошихито Нишиока (Япония) — Жоау Соуза (Португалия).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Люка Пуй (Франция, 5) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:4, 6:3

Го Соеда (Япония, WC) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 7:6(7:4), 6:3