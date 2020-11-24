Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP

Президент России Владимир Путин поздравил теннисиста Даниила Медведева с победой на Итоговом турнире ATP.

«Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в красивых и напряжённых поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер, своей победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы. Желаю Вам новых спортивных достижений и всего наилучшего», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.

В воскресенье, 22 ноября Медведев обыграл австрийца Доминика Тима (4:6, 7:6 (7:2), 6:4) в финальном матче турнира в Лондоне. По ходу турнира россиянин также победил первую ракетку мира Новака Джоковича и второго номера мужского рейтинга Рафаэля Надаля.