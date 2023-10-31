Прокуратура Берлина выдвинула обвинения Звереву в побоях бывшей девушки — ему грозит штраф в размере 450 тысяч евро

Прокуратура Берлина выдвинула теннисисту Александру Звереву обвинения в нанесении побоев бывшей девушке Бренде Патеа, сообщает Bild.

По данным источника, спортсмен обвиняется в физическом насилии и причинении вреда здоровью во время ссоры в Берлине в мае 2020 года. Звереву грозит штраф в размере 450 тысяч евро.

Отмечается, что теннисист подаст апелляцию на это решение.

В июле 2023 года Зверев отвергал обвинения в нанесении телесных повреждений Патеа.

В марте 2021 года у пары родилась дочь Майла. Летом сообщалось, что спортсмен встречается с моделью и актрисой Софией Томаллой.

В 2020 году теннисиста обвиняла в домашнем насилии его экс-девушка Ольга Шарыпова. Он тогда также отвергал все обвинения.