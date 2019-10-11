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«Признаюсь, что не очень люблю играть против Фоньини». Медведев — о сопернике и выходе в полуфинал турнира в Шанхае

11:20
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Россиянин Даниил Медведев, обыгравший итальянца Фабио Фоньини в 1/4 финала турнира в Шанхае, отметил, что итальянец является для него не самым удобным соперником.

— У нас получился классный матч и хороший уровень тенниса, — сказал Медведев в видеоинтервью Atptour. — Cегодня я чувствую себя счастливым от всего того, что делал на корте. Фоньини перед матчем сказал, что я — один из его самых нелюбимых соперников? Признаюсь, что тоже не очень люблю играть с ним. У него немного странная игра.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/shanghai/2019/

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