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Сегодня, 21:02

Принцесса Уэльская Кэтрин готова наградить теннисистов из России и Белоруссии в случае их победе на Уимблдоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Принцесса Уэльская Кэтрин.
Фото Global Look Press

Принцесса Уэльская Кэтрин согласна лично наградить российских и белорусских теннисистов, если они одержат победу на Уимблдоне-2023, утверждает The Times.

Принцесса Уэльская намерена соблюсти традицию о личном вручении призов, несмотря на опасения королевской семьи на этот счет.

Решение о возможном допуске россиян и белорусов на турнир, проходящий в Великобритании, будет принято в ближайшие недели.

Ранее российские и белорусские спортсмены пропустили Уимблдон-2022. В связи с этим ATP и WTA не присуждали участникам турнира рейтинговые очки.

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