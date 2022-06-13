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Тарпищев — о поражении Рублева: «Никакой трагедии не случилось. Двигаемся дальше!»

Тарпищев отреагировал на поражение Рублева на турнире в Халле
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал проигрыш Андрея Рублева на турнире в Халле (6:7, 4:6).

«Ничего не было! Мы тренируемся. На траве специфика совсем другая. Это чисто вопрос адаптации. И это совершенно другой теннис. Никакой трагедии не случилось, двигаемся дальше», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее 26-летний Хачанов на старте соревнований в Германии проиграл грузину Николозу Басилашвили в двух сетах.

Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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