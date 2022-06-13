Тарпищев отреагировал на поражение Рублева на турнире в Халле

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал проигрыш Андрея Рублева на турнире в Халле (6:7, 4:6).

«Ничего не было! Мы тренируемся. На траве специфика совсем другая. Это чисто вопрос адаптации. И это совершенно другой теннис. Никакой трагедии не случилось, двигаемся дальше», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее 26-летний Хачанов на старте соревнований в Германии проиграл грузину Николозу Басилашвили в двух сетах.