Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Галле против Оскара Отте (7:6 (7:3), 6:3).

«Молодец! Надо отметить и предыдущий матч, где он отыграл 9 брейк-пойнтов. Сейчас отыграл 5 из 6. Это говорит о хорошей надежности, — сказал Тарпищев «СЭ». — Соперники играли не хуже на траве, во многом психология решила. Радует, что Даня с каждым днем играет все лучше. Но на траве результат может получиться любой. В прошлом году на Уимблдоне почти все лидеры харда выпали. В этом матче Даня проиграл подачу, а потом сразу отыгрался. Если бы не получилось, другая игра пошла бы. На траве все непредсказуемо, слишком большая роль подачи и приема».

Также президент ФТР оценил возможных соперников Медведева по финалу.

«Кирьос подает непредсказуемо. Думаю, Хуркач будет попроще. Но реально на траве главное — подача-прием. Будем надеяться, что все сложится. Все будут решать нюансы», — добавил Тарпищев.

Финал турнира в Галле состоится 19 июня.