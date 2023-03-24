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Тарпищев — о победе Рублева: «Форма еще не лучшая, но она придет позже»

Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева над Вольфом во втором круге турнира в Майами
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал для «СЭ» победу Андрея Рублева над Джеффри Джоном Вольфом (7:6, 6:4) во втором круге турнира ATP 1000 в Майами.

«Форма еще не лучшая, она придет позже. Нормально играет свой агрессивный теннис, как обычно, и достигает результата. Для того, чтобы долго держать форму на главных соревнованиях, надо иметь потенциал. Большой объем физической нагрузки, поэтому форма на сегодня не должна быть идеальной», — сказал Тарпищев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Миомир Кецмановис (Сербия) — Уго Умбер (Франция).

Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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