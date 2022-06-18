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Тарпищев — о финале Медведева в Галле: «Даже если Даня проиграет, ничего страшного не произойдет»

Тарпищев отреагировал на выход Медведева в финал турнира в Галле
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала турнира в Галле, в котором встретится Даниил Медведев и Хуберт Хуркач.

«Определяющей будет подача, в этом сложность и однообразие травяного покрытия. Кто будет удачливей, тот и выиграет. Кирьос в полуфинале очень здорово подавал и играл на задней линии, как и Хуберт. Игра у них похожая. Кто психологически устойчивей окажется и стабильно сыграет на подаче, тот и выиграет. Фаворита здесь не будет. Даже если Даня проиграет, ничего страшного не произойдет. Он уже сделал многое, за два дня выиграл 14 брейков. Психологически Медведев готов, вопрос удачи. Болеем за Даню!» — сказал Тарпищев «СЭ».

В полуфинале Медведев обыграл Оскара Отте (7:6 (7:3), 6:3), а Хуркач — Ника Кирьоса (4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)).

Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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Хуркач стал соперником Медведева в финале турнира в Галле
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