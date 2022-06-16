Тарпищев: «Нельзя сказать, что Медведев пришел в форму, потому что он сейчас играет на траве»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над белорусом Ильей Ивашко во втором круге турнира ATP 500 в Галле (7:6 (7:4), 6:3).

«Несомненно, у Ивашко был дополнительный стимул обыграть Медведева. У любого, кто играет против Медведева, который является сейчас первой ракеткой мира, есть хороший стимул, чтобы битья до конца, — сказал Тарпищев «СЭ». - Потому что Медведев — имиджевый игрок и победа над ним много стоит. Сегодня не удалось Ивашко выиграть, потому что в критических ситуациях Даниил легко попадает. Это показатель того, что он близок к своей лучшей игре. Есть такое понятие в теннисе — мобилизация нервной системы, когда игрок высокого класса в критические моменты рискует и попадает».

Также Тарпищев считает, что говорить о форме Медведева пока рано.

«Нельзя сказать, что Медведев пришел в форму, потому что он сейчас играет на траве. Это совсем другое покрытие и здесь наигрываются комбинации. Форму же надо долго держать, по одной игре нельзя ничего сказать. В этом и разница первоклассного теннисиста от любителя — игрок высокого уровня держит свою форму неделями и играет на высочайшем уровне. Сейчас у Даниила идет рабочий нормальный процесс, судить о его форме пока рано», — добавил Тарпищев «СЭ».

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Роберто Баутиста Агут (Испания).