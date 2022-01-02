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Президент ФТР считает, что Медведеву и Сафиуллину будет трудно бороться за победу на ATP Cup

13:12
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу российской команды в матче группы B ATP Cup против Франции (2:1). Исход встречи решила победа Даниила Медведева и Романа Сафиуллина в парном матче (6:4, 6:4).

«У нас не основной состав, я бы не концентрировался на результате. Пусть готовятся к Australian Open. Сафиуллин молодец, хорошо сыграл. Он талантливый, но после операции на плече много времени потерял, к сожалению. Ребята бились, посмотрим на следующие матчи. Усилить команду сейчас практически невозможно в условиях пандемии. У многих сборных более равные составы, так что за победу на турнире будет бороться трудно. Главное, чтобы сейчас готовились хорошо к большому шлему», — сказал Тарпищев «СЭ».

На групповом этапе российскую команду еще ждут встречи с Австралией и Италией.

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Сергей Федоров все материалы автора
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