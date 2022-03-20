Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Андрея Рублева от американца Тэйлора Фритца (5:7, 4:6) в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Андрей был слишком эмоционален вчера. Нужно быть спокойнее на корте, тогда победы будут приходить чаще. Во втором сете Рублеву просто не повезло. Был момент, когда можно переломить ход встречи, но мяч Андрея угодил в аут на сантиметров 5-7. Фриц подавал значительно лучше, это помогло ему забрать матч. Американцу нужно отдать должное, он проводит лучший турнир в своей жизни. Что касается Рублева, никакой трагедии для него не случилось. Турнир в Майами пройдет уже на следующей неделе. Нужно успокаиваться, отдыхать и рвать следующий Мастерс», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Фритц сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.